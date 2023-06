LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Tocci secondo dopo quattro tuffi | Marsaglia ottavo

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38: 68.40 con il quadruplo e mezzo avanti per Wesemann, che sale al comando con 348.40. Un po’ abbondante l’entrata del tedesco. 11.36: Siamo entrati nella quinta rotazione. Doppio e mezzo ritornato carpiato per, doppio e mezzo rovesciato carpiato per. 11.30: Doppio e mezzo indietro carpiato da 67.50.con 285.30. 11.29: Doppio e mezzo indietro carpiato per Giovanni. 11.27: Al comando c’è britannico Ross Haslam con 289.35 come punteggio totale. 11.26:ottiene 66.50 punti e si porta a 262.55 11.24: Quarto tuffo per Lorenzo. Triplo e mezzo rovesciato raggruppato 11.19: L’ucraino Kolodiy si porta al comando con 282.15. 11.15: Sbaglia ...