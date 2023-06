LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | bronzo Jodoin Timbretti Tocci butta via tutto nell’ultima rotazione

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:26 Appuntamento a domani per i, grazie mille a tutti per averci seguito e una buona serata ai lettori di OA Sport! 20:25 Si chiude qui la terza giornata di gara alla Diving Arena di Resovia, dove comunque raccogliamo ilnel sincro misto dalla piattaforma con SarahDi Maria ed Eduard. 20:24 Tanti rimpianti per l’ultimo tuffo di, ma Giovanni è un Campione e saprà sicuramente riscattarsi nel resto della stagione e nei prossimi anni, facendo vedere fino in fondo il suo enorme talento e le sue mastodontiche qualità. 20:22 Il titolo Europeo va dunque a Moritz Linus Wesemann, che con una rimonta incredibile chiude con un totale di 465.40 prendendosi sia la medaglia d’oro sia il pass per Parigi ...

La diretta della finale maschile dal trampolino 3 metri dei tuffi ai Giochi Europei di Cracovia 2023 : ci sono Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia , che si sono qualificati rispettivamente per 4° e 5° e ...

