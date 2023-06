LIVE Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | tra pochi minuti la semifinale tra Italia e Olanda Azzurre in finale per il bronzo

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 La Svizzera sarà rappresentata da Keziah Chabin, Thomas Rufer e Florian Faber. La squadra francese è composta da Jean-Charles Valladont, Baptiste Addis e Nicolas Bernardi. 12.43 Inla Spagna affronterà la vincente tra Svizzera e Francia, che avrà inizio tra. 12.41 5-1 Spagna! Il terzo set termina 55-55. Gli spagnoli accedono così in. 12.40 9-9-10 per gli arcieri ucraini, che chiudono questo set con 55 punti. 12.38 La Spagna risponde con 10-9-9. Se l’Ucraina vuole allungare questa partita deve cambiare ritmo nelle prossime 3 frecce. 12.37 L’Ucraina inizia con il terzo set con 9-10-8, per un totale di 27 punti. 12.33 4-0 Spagna! Gli spagnoli conquistano il secondo parziale ...

LIVE Tiro con l'arco, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia ci prova nelle gare a squadre OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle gare di tiro con l'arco in programma quest'oggi ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Nella città polac ...