LIVE Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | squadra maschile in semifinale Azzurre in finale per il bronzo

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:01 2-0 Olanda! Gli olandesi conquistano il primo set per 53 a 49 sui padroni di casa. 11:58 Olandesi che si presentano con Roos, Broeksma e Wijler. Padroni di casa che rispondono con Sierakowski, Naploszek e Kasprowski. 11:56 Programma che prosegue con il quarto diOlanda-Polonia. 11:53 ITALIA-GRAN BRETAGNA 5-1! Con un superbo 59-57 laitaliana chiude i conti aggiudicandosi il primo quarto didella prova a squadre. Azzurri che ora attendono la vincente della sfida tra Olanda e Polonia. 11:51 10-10-10! Che spettacolo gli arcieri italiani! 11:47 Italia-Gran Bretagna 3-1. E’ arrivata anche la risposta di Alessandro Paoli, bravo a piazzare prima un 9 poi un perfetto 10. Implacabili Nespoli e Musolesi. Italia che si ...

LIVE Tiro con l'arco, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia ci prova nelle gare a squadre OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle gare di tiro con l'arco in programma quest'oggi ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Nella città polac ...