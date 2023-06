LIVE Tiro con l’arco | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | le azzurre volano in semifinale A breve sfida alla Gran Bretagna

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:43 In corso la presentazione delle atlete. Germania che schiera Schwarz, Kroppen e Bauer. Francesi che rispondono con Lopez, Adiceom e Barbelin. 10:38 Si procede senza interruzioni con le semifinali della prova a squadre femminile. E’ il momento dunque di Germania-Francia. 10:35 ITALIA-SLOVENIA 6-0. SI! 51-50 grazie al bel 10 di Chiara Rebagliati ed al conclusivo 8 di Lucilla Boari.chein. Alle 11.05 affronteranno la. 10:33 Nel mezzo del terzo parziale la Slovenia prova a rientrare in partita.che inseguono di una lunghezza (26-25) dopo un 7 di Lucilla Boari. 10:30 Italia-Slovenia 4-0. Secondo set in cascina per la squadra femminile italiana. Un netto 53-48 ...