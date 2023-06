LIVE – Spagna-Ungheria | semifinale Europei 2023 basket femminile | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 24 giugno 2023) Ilindi, sfida valida comedeglidi. La formazione iberica ha messo in campo una prestazione da grandissima squadra nei quarti di finale, eliminando la Germania con un sonoro 67-42; le magiare, invece, hanno superato di misura la Repubblica Ceca per 62-61, andando vicinissime a una clamorosa sconfitta vedendosi recuperare nel quarto quarto, chiuso con il parziale di 14-22 a favore delle ceche. Dopo un giorno di riposo, le due Nazionali tornano in campo per l’ultimo step: solo 40 minuti, infatti, le separano dalla finale. La palla a due è fissata alle ore 17:45 di sabato 24 giugno sul parquet dell’Arena Stozice di Lubiana, con Sportface che vi fornirà un ...