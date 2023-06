LIVE – Settecolli 2023 nuoto | seconda giornata | le finali in DIRETTA

(Di sabato 24 giugno 2023) Latestualedidel Trofeodi. I migliori nuotatori italiani e non solo tornano a tuffarsi nell’iconica piscina da 50 metri del Foro Italico di Roma per giocarsi il titolo e conquistare gli ultimi biglietti per i Mondiali di Fukuoka di luglio. Si preannuncia spettacolo: l’appuntamento è per le ore 10.00 di sabato 24 giugno con le batterie del mattino, mentre alle ore 18.00 avranno inizio le. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelledelladelagminuto per minuto, per non perdersi nemmeno ...

... dove è in corso di svolgimento il Trofeo2023. Ancora protagonista Thomas Ceccon , che ... ILDELLA SESSIONE POMERIDIANA Nei 100 farfalla femminili che hanno aperto la mattinata di gare ...... dove è in corso di svolgimento il Trofeo2023. Ancora protagonista Thomas Ceccon , che ... ILDELLA SESSIONE POMERIDIANA Nei 100 farfalla femminili che hanno aperto la mattinata di gare ...La diretta testualedi seconda giornata del Trofeo2023 di nuoto . I migliori nuotatori italiani e non solo tornano a tuffarsi nell'iconica piscina da 50 metri del Foro Italico di Roma per giocarsi il ...

LIVE Nuoto, Settecolli 2023 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi sugli scudi, sorpresa Bottazzo. Alle 18.00 le finali OA Sport

IN AGGIORNAMENTO Prospettive interessanti ed emozioni da vivere tutte d’un fiato le aprono, in vista della serata, le batterie della seconda giornata della 59esima edizione degli Internazionali di nuo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.29: Rimonta nel finale di Marco De Tullio che vince in 3'46"08, secondo posto per un coraggioso Ciampi che è crollato ...