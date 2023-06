LIVE Nuoto | Settecolli 2023 in DIRETTA | Thomas Ceccon incanta anche nei 50! Sorpresa Stefanì | Razzetti gestisce

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32: Questi i finalisti dei 400 misti maschili: Litchfield, Jansen, Telegdy, Hollo,, Torok, Zobori, Matteazzi, Verraszto, Sarpe 11.30: L’olandeseJansen vince l’ultima batteria in 4’17?88, secondo unin gestione con 4’18?58 11.25: Max Robert Litchfield vince la terza batteria con 4’16?30 davanti a Telegdy con 4’18?36, terzo Hollo con 4’18?42. Ora Matteazzi enell’ultima batteria 11.20: Lo svizzero Gian-Luca Gartmann con 4’28?24 vince la seconda batterie dei 400 misti. Ora Litchfield 11.15: Nicolò Capurso vince la prima batteria dei 400 misti con 4’26?08 11.10: Queste le finaliste dei 400 misti donne: Colbert, Pirovano, Shanahan, Franceschi, Kapas, Fresia, Walshe, Vazquez Ruiz, Jakabos, Toni 11.09: La ...

La diretta testualedi seconda giornata del Trofeo Settecolli 2023 di. I migliori nuotatori italiani e non solo tornano a tuffarsi nell'iconica piscina da 50 metri del Foro Italico di Roma per giocarsi il ...... Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 04:10: Trofeo Sette Colli 2a Giornata - Finali (replica) *...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...SEGUI ILDELLE FINALI SETTECOLLI 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO Programma prima giornata Settecolli 2023 VENERDI' 23 GIUGNO Batterie e serie lente -...

LIVE Nuoto, Settecolli 2023 in DIRETTA: c'è Popovici, attesa per Miressi e Razzetti. Scozzoli ai saluti OA Sport

IN AGGIORNAMENTO Prospettive interessanti ed emozioni da vivere tutte d’un fiato le aprono, in vista della serata, le batterie della seconda giornata della 59esima edizione degli Internazionali di nuo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming del Sette Colli 2023 - I tempi limite per i Mondiali di Fukuoka - La presentazione del Sette Colli 2023 - I nomi nuovi da seg ...