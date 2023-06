LIVE Nuoto | Settecolli 2023 in DIRETTA | Thomas Ceccon incanta anche nei 50! Martinenghi e Cerasuolo protagonisti nella rana! Sorprese Bottazzo e Stefanì

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.47: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a questo pomeriggio alle 18.00 per la seconda sessione di finali. A più tardi! 12.45: Il vietnamita Nguyen vince la seconda serie degli 800 stile con il tempo di 7’58?71, secondo posto per l’azzurro Matteo Diodato 12.35: Marco de Tullio vince con 8’01?61 la prima serie degli 800 stile, ora la seconda a chiudere la sessione mattutina di gare 12.26: Emma Vittoria Giannelli si aggiudica la seconda serie degli 800 stile con il tempo di 8’45?20 12.22: Da rivedere alcuni dei grandidelitaliano, da Sarà Franceschi ad Alberto Razzetti nei 400 misti, fino ad Alessandro Miressi un po’ enigmatico sui 100 stile 12.20: Iniziamo il bilancio della mattinata. In chiave Italia le cose migliori si sono ...

La diretta testualedi seconda giornata del Trofeo Settecolli 2023 di. I migliori nuotatori italiani e non solo tornano a tuffarsi nell'iconica piscina da 50 metri del Foro Italico di Roma per giocarsi il ...... Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 04:10: Trofeo Sette Colli 2a Giornata - Finali (replica) *...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...SEGUI ILDELLE FINALI SETTECOLLI 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL REGOLAMENTO Programma prima giornata Settecolli 2023 VENERDI' 23 GIUGNO Batterie e serie lente -...

LIVE Nuoto, Settecolli 2023 in DIRETTA: c'è Popovici, attesa per Miressi e Razzetti. Scozzoli ai saluti OA Sport

IN AGGIORNAMENTO Prospettive interessanti ed emozioni da vivere tutte d'un fiato le aprono, in vista della serata, le batterie della seconda giornata della 59esima edizione degli Internazionali di nuo ...