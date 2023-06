LIVE Nuoto | Settecolli 2023 in DIRETTA | Noè Ponti si impone sui 200 farfalla davanti a Giacomo Carini | Ceccon domina i 50 dorso

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.36 Questi i 400 misti donne: Pirovano, Franceschi, Fresia, Toni (Italia), Jakabos, Kapas (Ungheria), Walshe (Irlanda), Shanahan, Colbert (Regno Unito), Vazquez Ruiz (Spagna). 18.33 Tra pochi minuti si ripartirà con le seguenti gare rimanenti: 18:40 DONNE 400 m Misti – Finale 18:46 UOMINI 400 m Misti – Finale 19:00 DONNE 100 m Stile Libero – Finale 19:11 UOMINI 100 m Stile Libero – Finale 19:21 DONNE 50 m Rana – Finale 19:26 UOMINI 50 m Rana – Finale 19:40 DONNE 800 m Stile Libero – Serie 1 19:50 UOMINI 800 m Stile Libero – Serie 1 18.30 Ora spazio alle premiazioni. 18.28 Il programma ripartirà alle 18.40 con i 400 misti donne. 18.25! L’azzurro si distende e vince in 24?69al greco Christou (24?92). Terzo il romeno Anghel ...

LIVE Nuoto, Settecolli 2023 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi sugli scudi, sorpresa Bottazzo. Alle 18.00 le finali OA Sport

IN AGGIORNAMENTO Prospettive interessanti ed emozioni da vivere tutte d'un fiato le aprono, in vista della serata, le batterie della seconda giornata della 59esima edizione degli Internazionali di nuo ...