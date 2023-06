LIVE Nuoto | Settecolli 2023 in DIRETTA | Ceccon domina i 50 dorso | Cerasuolo supera Martinenghi nei 50 rana

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 20.24 Si chiude dunque qui la seconda giornata del Trofeo Sette Collie dunque anche la nostra, la nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con il resoconto della giornata su OA Sport. 20.22 Vince Samuele Martelli in 4’19?27. 20.19 La finale b dei 400 misti maschili chiuderà questa seconda giornata del Trofeo Sette Colli. 20.16 Ad imporsi è Anastasya Gorbenko (Israele) in 4’43?30. 20.13 Parte la finale b femminile. 20.11 Il programma si chiuderà con le finali B dei 400 misti maschili e femminili. 20.09 LUCA DE TULLIO! L’azzurro si impone con distacco nell’ultima vasca chiudendo in ...

Seconda mattinata di batterie allo Stadio deldel Foro Italico, dove è in corso di svolgimento il Trofeo Settecolli 2023. Ancora ... ILDELLA SESSIONE POMERIDIANA Nei 100 farfalla femminili ...Seconda mattinata di batterie allo Stadio deldel Foro Italico, dove è in corso di svolgimento il Trofeo Settecolli 2023. Ancora ... ILDELLA SESSIONE POMERIDIANA Nei 100 farfalla femminili ...La diretta testualedi seconda giornata del Trofeo Settecolli 2023 di. I migliori nuotatori italiani e non solo tornano a tuffarsi nell'iconica piscina da 50 metri del Foro Italico di Roma per giocarsi il ...

LIVE Nuoto, Settecolli 2023 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi sugli scudi, sorpresa Bottazzo. Alle 18.00 le finali OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17 Qualche imprecisione per la coppia azzurra, ma nel complesso è stata una buona prova. Si attende ora il punteggio. 20.14 E ora il momento più atteso, qu ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.52 Invariata la situazione ai 200 con Simona Quadarella che allunga. 19.51 Quadarella, Kesely, Salin ai 100. 19.49 P ...