LIVE Nuoto artistico | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Minisini Ruggiero non perfetti ma per ora primi | mancano quattro coppie

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 In acqua ora i serbi Jelena Kontic e Ivan Martinovic. 20.27 Terzo posto per Seidel/Zimmer con 119.5750 punti. 20.22 Ora tocca ai tedeschi Frithjof Seidel e Michelle Zimmer. 20.20 Arriva il punteggio: 171.9874 (82.7374 negli elementi e 89.2500 nell’impressione artistica). È una valutazione abbastanza bassa rispetto agli standard a cui ci hanno abituato i due azzurri. Per ora basta per andare in testa alla classifica, ma attenzione perché potrebbe non essere sufficiente per vincere. 20.17 Qualche imprecisione di troppo per la coppia azzurra. Probabilmente i nostri portacolori hanno sentito la stanchezza dopo le tante prove ravvicinate. Da capire ora il punteggio. 20.14 E ora il momento più atteso, quello degli italiani Giorgioe Lucrezia. Il tema del loro ...