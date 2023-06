LIVE Nuoto artistico | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Minisini Ruggiero conquistano l’argento nel duo misto libero Vince la Spagna

Leggi su oasport

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.51 D’altro canto va anche detto che anche loro sono umani e non sempre si può essere perfetti ere. Questo secondo posto dunque deve sì far riflettere sugli errori, ma è un risultato che ci può stare, anche perché il vero obiettivo di questa estate è fare bene ai Mondiali di Fukuoka di luglio. 20.50 C’è più di qualche rimpianto per questa gara.non sono stati performanti come al solito e a causa di troppi errori non sono riusciti a conquistare la seconda medaglia d’oro in questidopo quella ottenuta nel duo. 20.48 L’oro va invece agli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez I Luna. Bronzo per la Gran Bretagna. 20.46 Con 163.9688 ...