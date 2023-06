LIVE MotoGP | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Quartararo comanda le prove libere davanti a Bezzecchi | 6° Bastianini | 7° Bagnaia

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 Nakagami migliora e si porta in ottava posizione a 456 millesimi da, ma con doppia gomma soft. 10.32torna subito ai box, idem. Marc Marquez prosegue con doppia gomma soft, 14° a 753 millesimi. 10.31 Zarco chiude un giro ma rimane solamente 17° a 1.013 da. Martin, invece, si porta al sesto posto a 427 millesimi. 10.30 Di nuovo tutti in pista. Vinales sceglie doppia soft. Oira prosegue con media e soft, quinto a 377 millesimi. 10.28 Di Giannantonio si porta in decima posizione, ma il suo crono viene cancellato e scivola di nuovo in 14a.torna in pista, ancora con hard e soft. Ecco di nuovo anche, a sua volta con hard e ...

Seconda giornata di attività in pista ad Assen per i piloti della, impegnati nel fine settimana del Gran Premio d'Olanda. Come determinato dal nuovo format, il sabato è denso di appuntamenti: ...Il GP Olanda è in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sporte su NOW. La Sprint di oggi alle 15 sarà visibile anche in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Latorna in ...... diretta TV8, SKY e NOW Sabato 24 giugno Ore 8.35: prove libere 3 Moto3 Ore 9.20: prove libere 3 Moto2 Ore 10.05: prove libere 3Ore 10.45: qualificheOre 11.40: PaddockOre 12.05:

LIVE GP Olanda, qualifiche e Sprint Race da Assen La Gazzetta dello Sport

