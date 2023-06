LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023 | tuffi | finale trampolino 3 metri con Tocci e Marsaglia DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 24 giugno 2023) Ladellamaschile daldeiaidi: ci sono Giovannie Lorenzo, che si sono qualificati rispettivamente per 4° e 5° e andranno a caccia di una medaglia ma soprattutto del pass olimpico, riservato al vincitore della gara. I due azzurri proveranno a giocarsi le loro carte, ma complice la concorrenza agguerrita non potranno sbagliare. Appuntamento alle ore 19 italiane di sabato 24 giugno. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.: IL PROGRAMMA COMPLETO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, ...