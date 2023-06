LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | Velasco batte Rota e si veste con il tricolore!

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.57 Si chiude qui ladei, con il successo di Simone! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 16.55 Il gruppetto dei ‘sopravvissuti’, con Ganna, Pozzovivo e Ciccone, è arrivato a 1’02” dal vincitore. 16,53 La top 10 deivinti da Simone: 1Simone Astana Qazaqstan Team 100 15 5:37:32 2Lorenzo Intermarché – Circus – Wanty 75 10 ,, 3 SBARAGLI Kristian Alpecin-Deceuninck 60 7 ,, 4 MAGLI Filippo Green Project-Bardiani CSF-Faizanè 50 4 ,, 5 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates 40 2 ,, 6 FORMOLO Davide UAE Team ...

La diretta scritta della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 disu strada . A Comano Terme si assegna la maglia tricolore, con diversi corridori attesi a ...Segui ila ...Oggi è il giorno della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 disu strada . Nella località trentina di Comano Terme si assegna il titolo tricolore dei ...aggiornamenti, ...Senza dimenticare i Mondiali di Scherma , in programma a Milano, quelli dia Glasgow, per ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

CAMPIONATI NAZIONALI - Dopo la prova a cronometro vinta da Filippo Ganna, ecco che si va a caccia della maglia tricolore in linea. Giulio Ciccone grande ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile riservata agli elite valida per i Campionati Italiani di ...