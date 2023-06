LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | ultimo giro | resistono in testa Battistella | Magli e Rota

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31sembra stanchissimo, è in fuga da lungo tempo! Dietro però rilancia Formolo, dietro di lui Velasco, Sbaragli e Baroncini! 16.29 E arrivano gli scatti! Lorenzoscatta e si toglie dalle ruote! Dietro invece ci prova Baroncini, dal gruppo si sganciano Formolo e Velasco che superano Trentin! Si è aperta la corsa! 16.29 Attenzione che Filipposembra un po’ al gancio… Si movimenta la corsa! 16.28 Sbaragli, Baroncini e Trentin sono segnalati a 37”, il gruppo è dietro di loro di una decina di secondi. Ma intanto i primi tre non mollano mica! Vanno di amore e d’accordo verso la vetta del Cavrasto. 16.27 Anche se sembra davvero troppo tardi per la vittoria… L’impressione è che oramai sia ...

CAMPIONATI NAZIONALI - Dopo la prova a cronometro vinta da Filippo Ganna, ecco che si va a caccia della maglia tricolore in linea. Giulio Ciccone grande ... Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile riservata agli elite valida per i Campionati Italiani di ...