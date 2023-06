LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | si comincia!

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 Dopo i primi 80 chilometri si entrerà in un circuito di 16,2 chilometri da ripetere nove volte, con la salita del Carvasto a caratterizzarlo e con l’ultimo scollinamento a 8 km dal traguardo. Spazio dunque agli scalatori o a corridori da “classica”. 11.08 La gara di oggi ha partenza e arrivo a Comano Terme. In tutto saranno 227 km con 3.730 metri di disllo. 11.04 Innanzitutto c’è da dire che oggi il tricolore cambierà necessariamente proprietario, dato che il vincitore dello scorso anno, Filippo Zana, è stato costretto al forfait a causa della frattura della clavicola destra. 11.00 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della prova in linea elite valida per idi ...

La diretta scritta della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 disu strada . A Comano Terme si assegna la maglia tricolore, con diversi corridori attesi a ...Segui ila ...Oggi è il giorno della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 disu strada . Nella località trentina di Comano Terme si assegna il titolo tricolore dei ...aggiornamenti, ...Senza dimenticare i Mondiali di Scherma , in programma a Milano, quelli dia Glasgow, per ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

Cronometro Campionati Italiani ciclismo 2023: startlist, pettorali di partenza, orari, tv, streaming OA Sport

Appuntamento importante: si assegna oggi la Maglia Tricolore. In scena in quel di Comano Terme, in Trentino, la prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo su strada per quanto riguarda gli éli ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile riservata agli elite valida per i Campionati Italiani di ...