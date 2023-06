LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | penultimo giro | rimasti in tre in vetta | Trentin e Sobrero all’inseguimento

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 Siamo nel, e fra poco torna la salita di Cavrasto! E in testa si stacca Zoccarato della Bardiani, rimangono in tre in! 15.58 Dietroe Baroncini, è rimasto un gruppuscolo di 14 uomini. Se non trovano accordo, rischiano di farsi tagliare fuori… 15.55 Intanto da segnalare la presenza del CT Bennati sulla moto guidata da Marco Velo. Vuole guardare da vicino i possibili convocati per il Mondiale… 15.53 Ancora 49” di vantaggio per il quartetto di testa sui tre inseguitori. 15.51 Meno di 40 chilometri al traguardo! 15.49 Continuano a lavorare bene Filippo Magli, Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani-CSF), Lorenzo Rota (Intermarché) e Samuele Battistella (Astana). 15.47 Per loro un minuto ...

La diretta scritta della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada. A Comano Terme si assegna la maglia tricolore, con diversi corridori attesi a

LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Ciccone favorito, attenzione a Bagioli e Formolo OA Sport

CAMPIONATI NAZIONALI - Dopo la prova a cronometro vinta da Filippo Ganna, ecco che si va a caccia della maglia tricolore in linea. Giulio Ciccone grande ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile riservata agli elite valida per i Campionati Italiani di ...