LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | nove corridori al comando | gruppo a 2’55”

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 Questi ibattistrada: Mirco Maestri e Andrea Pietrobon (EOLO-Kometa), Manuele Tarozzi, Luca Colnaghi e Filippo Magli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna), Samuele Zambelli e Matteo Amella (Team Corratec – Selle Italia), Manuele Tarozzi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Andrea Colnaghi (ONEC Team). 12.56 Istanno ora affrontando un tratto in discesa, al termine del quale inizierà il circuito finale di 16,2 chilometri da ripetere pervolte. 12.52 Il ritardo delprincipale è calato a 2’43”. 12.48 Percorsi i primi 70 chilometri di gara sui 225 complessivi. 12.44 Maestri è tornato nelal. 12.40 È sceso ...

La diretta scritta della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 disu strada . A Comano Terme si assegna la maglia tricolore, con diversi corridori attesi a ...Segui ila ...Oggi è il giorno della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 disu strada . Nella località trentina di Comano Terme si assegna il titolo tricolore dei ...aggiornamenti, ...Senza dimenticare i Mondiali di Scherma , in programma a Milano, quelli dia Glasgow, per ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Ciccone favorito, attenzione a Bagioli e Formolo OA Sport

Il rettilineo finale, pianeggiante e ampio, misura circa 300 metri. FAVORITI CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2023 L’uomo più atteso che si è anche annunciato alla vigilia è Giulio Ciccone. Percorso ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile riservata agli elite valida per i Campionati Italiani di ...