LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | la corsa entra nel circuito finale Gruppo a 2’10” dai battistrada

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13,51 Scende ulteriormente il vantaggio dei. In cima alla salita di Cavrasto il distacco delè di 2’03”. 13.48 Come detto ilsarà percorso nove volte. I corridori avranno dunque modo di studiare al meglio la salita ed individuare il punto dove magari provare un’azione. Tra i principali candidati a movimentare lanelci sono senza dubbio Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato, Andrea Bagioli ed uno degli uomini del Team UAE. 13.45 Sulle pendenze della salita di Cavrasto, perper la seconda volta, Samuele Zambelli perde contatto daldi testa, che conta ora 8 corridori. 13.42 Questi i nove corridori che guidano la ...

La diretta scritta della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada. A Comano Terme si assegna la maglia tricolore, con diversi corridori attesi a...

Il rettilineo finale, pianeggiante e ampio, misura circa 300 metri. FAVORITI CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2023 L'uomo più atteso che si è anche annunciato alla vigilia è Giulio Ciccone. Percorso...