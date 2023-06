LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | i fuggitivi alzano il ritmo | il gruppo insegue a 2?

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Inizia la terza salita per icon i tre della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè che ora sembrano intenzionati a forzare il. 14.00 Il drappello di testa perde un altro componente: Andrea Colnaghi in difficoltà, perde contatto dai compagni di fuga, 13.57 Come detto in testa alla cora sono rimasti otto corridori: Mirco Maestri e Andrea Pietrobon (EOLO-Kometa), Manuele Tarozzi, Luca Colnaghi e Filippo Magli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna), Matteo Amella (Team Corratec – Selle Italia), Manuele Tarozzi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Andrea Colnaghi (ONEC Team). 13.54 Tanto pubblico presente sulle strade verso Cavrasto. Tanti i fan clubs presenti, pronti a sostenere i loro beniamini. 13.51 Scende ...

La diretta scritta della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 disu strada . A Comano Terme si assegna la maglia tricolore, con diversi corridori attesi a ...Segui ila ...Oggi è il giorno della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 disu strada . Nella località trentina di Comano Terme si assegna il titolo tricolore dei ...aggiornamenti, ...Senza dimenticare i Mondiali di Scherma , in programma a Milano, quelli dia Glasgow, per ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

Il rettilineo finale, pianeggiante e ampio, misura circa 300 metri. FAVORITI CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2023 L'uomo più atteso che si è anche annunciato alla vigilia è Giulio Ciccone. Percorso ... Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile riservata agli elite valida per i Campionati Italiani di ...