LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | allungano in sei | tre all’inseguimento Gruppo a 2’40”

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.02 I corridori stanno ora affrontando un tratto in discesa. 11.58 Il plotone principale si è rialzato: i sei al comando hanno già 1’35” di vantaggio. 11.56 Partono ora dalanche Luca Colnaghi, Andrea Colnaghi e Magli. 11.54 I sei uomini che hanno preso qualche metro di vantaggio rispetto alsono Pierobon, Maestri, Ansaloni, Zambelli, Amella e Tarozzi. 11.52 Provano ora ad andarsene in sei. 11.48 Mancano 200 chilometri al traguardo. Tra circa 50 km si entrerà in un circuito di 16,2 chilometri da ripetere nove volte. 11.46 Poco fa hanno cercato l’allungo Matteo Fabbro e Colnaghi, ma il loro tentativo di fuga è durato davvero un niente. 11.42 In questo momento la temperatura sulla corsa si aggira intorno ai 24 gradi. Probabilmente il caldo aumenterà con il passare ...

La diretta scritta della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 disu strada . A Comano Terme si assegna la maglia tricolore, con diversi corridori attesi a ...Segui ila ...Oggi è il giorno della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 disu strada . Nella località trentina di Comano Terme si assegna il titolo tricolore dei ...aggiornamenti, ...Senza dimenticare i Mondiali di Scherma , in programma a Milano, quelli dia Glasgow, per ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Ciccone favorito, attenzione a Bagioli e Formolo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile riservata agli elite valida per i Campionati Italiani di ...Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Prova in Linea uomini élite dei Campionati Italiani 2023. Si assegna oggi il titolo na ...