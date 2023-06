LIVE Ciclismo | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | 1’50” di vantaggio per la fuga a meno di 50 chilometri dal traguardo

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42 Ed è di nuovo salita verso Cavrasto. In gruppo prova ad evadere Filippo Baroncini (Trek-Segafredo). 15.39 Ora tocca il minuto e cinquanta secondi il margine di Filippo Magli, Samuele Zoccarato, Lorenzo Rota e Samuele Battistella. Situazione alquanto pericolosa, poiché non ci sono le squadre al completo, quindi sarà difficile organizzarsi… ma non impossibile. 15.36 Chiuso anche il sesto giro del circuito, altri tre alla conclusione! 15.34 E infatti ora c’è un cambio della guardia in gruppo: c’è la UAE Team Emirates in testa a 50dal. 15.32 Il gruppo vuole aspettare ancora prima di accelerare di nuovo e riportarsi sui fuggitivi. Ma ora il margine sta salendo pericolosamente, oltre il minuto e quaranta secondi… 15.29 I fuggitivi stanno ora affrontando la ...

La diretta scritta della prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada. A Comano Terme si assegna la maglia tricolore, con diversi corridori attesi a

CAMPIONATI NAZIONALI - Dopo la prova a cronometro vinta da Filippo Ganna, ecco che si va a caccia della maglia tricolore in linea. Giulio Ciccone grande ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile riservata agli elite valida per i Campionati Italiani di