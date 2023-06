LIVE Atletica | Europei a squadre 2023 in DIRETTA | Furlani d’argento nel lungo! Italia in testa davanti a Gran Bretagna e Polonia!

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 Arese si trova in seconda posizione a due terzi di gara. 17.11 Partenza a rilento per gli atleti dei 1500 metri, il miglior tempo registrato nelle divisioni cadette è quello del serbo Bibic (3:41.35). 17.10 Iniziano i 1500 metri maschili, favorito lo spagnolo Katir. 17.07 Nel salto con l’asta femminile introviamo la finlandese Murto (4.60), seconda la ceca Svabikova, la quale ha superato la stessa misura della leader della gara, commettendo un errore in più rispetto all’avversaria. Eliminata la polacca Kusy a 4.40, la stessa altezza non superata dall’azzurra Roberta Bruni. 17.06 Fra pochi minuti prenderà il via la gara dei 1500 metri maschili: per l’presente Pietro Arese. 17.03che, a venti eventi dal termine, rimane in ...

... l'appuntamento newyorkese riunisce tanti nomi di primo piano dell'mondiale, in ... Ovviamentesu Sky Sport! Vai alla Fotogallery... Gianfranco Benincasa ore 14:40 Speciale: Nuoto - Popovici ore 15:00 European Games:...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Famose sono le sue esibizioniin eventi e festival in Italia ed Europa, come il "Vi Elsker 90'... dal calcio al tennis, dal basket al volley, dal karate allo skate, dall'al nord walking, ...

LIVE Atletica, Europei a squadre 2023 in DIRETTA: l'Italia punta su Furlani, Sibilio, Arese e 4x100 per inseguire il sogno OA Sport

È in corso la seconda giornata dei Campionati italiani allievi a Caorle (Venezia) con altri 19 titoli in palio. DIRETTA STREAMING su www.atletica.tv SALTI - Sfida sul filo dei centimetri nel lungo: st ...Un pizzico di delusione per il compagno di squadra Augusto Cecchetti che apre un 12.99 a cui seguono due nulli per il diciottesimo posto finale. Un vero peccato perchè andando vicino al personale di 1 ...