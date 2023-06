LIVE Atletica | Europei a squadre 2023 in DIRETTA | è il momento di Furlani nel lungo! Olivieri insegue nel martello

(Di sabato 24 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32: Non si migliorache lancia a 68.35 e resta decimo 15.31: Secondo posto per Mattiache trova vento contrario (-1.1) e atterra a 7.75 15.29: Con 73.89 il tedesco Hummel si porta al secondo posto, Norris si migliora ma non abbastanza per scalare posizioni con 71.96 15.26: Nel lancio delcompletata la prima rotazione, il norvegese Mardal è secondo con 72.97,è decimo 15.24: Subito 8.08 per il greco Tentoglou, mentre lo svizzero Ehammer si ferma a 7.67 15.21: Inizia la gara di salto in lungo maschile. Questi i protagonisti: GRE TENTOGLOU Miltiadis SUI EHAMMER Simon BEL SAMPSON Yanni GBR ROACH Jack GER BATZ Simon CZE JUŠKA Radek POL JOPEK Mateusz ESP SANTOS Héctor FIN PULLI Kristian ITA ...

... l'appuntamento newyorkese riunisce tanti nomi di primo piano dell'mondiale, in ... Ovviamentesu Sky Sport! Vai alla Fotogallery... Gianfranco Benincasa ore 14:40 Speciale: Nuoto - Popovici ore 15:00 European Games:...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Famose sono le sue esibizioniin eventi e festival in Italia ed Europa, come il "Vi Elsker 90'... dal calcio al tennis, dal basket al volley, dal karate allo skate, dall'al nord walking, ...

LIVE Atletica, Europei a squadre 2023 in DIRETTA: l'Italia punta su Furlani, Sibilio, Arese e 4x100 per inseguire il sogno OA Sport

Un pizzico di delusione per il compagno di squadra Augusto Cecchetti che apre un 12.99 a cui seguono due nulli per il diciottesimo posto finale. Un vero peccato perchè andando vicino al personale di 1 ...Punta in alto anche il compagno di squadra Augusto Cecchetti che apre un 12.99 a cui segue un nullo. Torna subito in pista nelle batterie dei 400 Linda Uguccioni (Libertas Orvieto) che nella serie del ...