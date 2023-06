Liquidazione immediata | il Tfs agli statali va pagato subito

(Di sabato 24 giugno 2023) Non sarà una bella notizia per il ministero dell'Economia, ma nel nome del principio della giusta retribuzione il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (Tfs) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente. Un principio che si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione. Si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana. Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto ...

La Corte costituzionale ha stabilito che il pagamento differito del Trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici è incostituzionale e il governo dovrà immediatamente trovare una soluzione al problema.