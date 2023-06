L’Inter pensa al prestito di Fabbian | lo vuole un club in Serie A ? TS

(Di sabato 24 giugno 2023)aldi Giovanni, giovane centrocampista che potrebbe così giocare la prossima stagione inA. Tuttosport spiega la situazione. POSSIBILEsta ragionando sull’offerta che è arrivata per Giovanni. Come riferito da Tuttosport, per lui si è fatta avanti la Salernitana. IldiA ha chiesto se potessero esserci margini per un, tanto alnerazzurro quanto al suo procuratore, Michelangelo Minieri. Sia quest’ultimo che Morgan De Sanctis, ds delcampano, sono stati nei giorni scorsi a Milano. Il giovane centrocampista può perciò partire e giocare, in, la prossima ...

'Thuram sì all'' titola 'La Gazzetta dello Sport' che ... Dall'altra parte 'Milan, fatta'offerta per Lukakua morata e ..., idea Azpilicueta per la difesa, anche Demiral nel mirinoanche a rinforzare il pacchetto arretrato, che oltre Milan Skriniar (libero a parametro zero) potrebbe perdere anche un ......propongono di presentare una trasmissione in tv magari ci, ... Ecco, per me il concetto è lo stesso - ha spiegato - All'... Che con'altro a volte faccio dei danni...'. La possibilità di ...