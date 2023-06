Linea 2 | lavori alla stazione della metro di Piazza Cavour

(Di sabato 24 giugno 2023) Importantidi ristrutturazione2 diche avranno inizio nel 2024. Tutto è pronto per i cambiamenti che saranno apportati2 di. Secondo quanto riportato da Fanpage, idi ristrutturazione avranno inizio nel 2024 e non comporteranno la chiusura totale

... dove si è allagata la centralissima via Firenze e dove non sono mancate le polemiche per i "... Laferroviaria, dopo una breve interruzione, è stata riaperta, dopo aver verificato l'assenza ...Incon la direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 12 maggio l'...di accensione di fuochi o abbruciamenti controllati di materiale vegetale derivante da...... il che è incon le opinioni di alcuni dei suoi compatrioti, ma è tradimento imbracciare le ... il che ha fatto pensare che sia la cosiddetta "voce degli addetti airussi". Escobar ha ...

Lavori sulla Roma Lido, la linea chiude in anticipo. Convocato tavolo regionale RomaToday

(FERPRESS) – Roma, 22 GIU – Inaugurato questa mattina dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè alla presenza del ministro delle Infrastrutture e trasporti, M ...Aprono i lavori per la stazione Venezia nel cuore della capitale. I lavori della Linea C della metropolitana arrivano ai piedi del Vittoriano con una importante sfida ingegneristica per offrire a Roma ...