Lina Sastri | “Il teatro è libertà in un mondo sempre più finto”

(Di sabato 24 giugno 2023) Se Federico García Lorca avesse visto il suo ‘Nozze di sangue’ alGrande del Parco Archeologico di Pompei, il 23 e 24 giugno per la regia di Lluís Pasqual, avrebbe certificato l’apparizione del duende, il misterioso demone interiore che monta dalla terra, il fluido che impossessa l’interprete e non è frutto di semplice perizia. Ce l’hai o non ce l’hai, come sanno meglio di tutti i toreri e gli artisti flamenchi di Andalusia, il paese “aperto alla morte” dove il duende “spreme limoni all’alba” (ne scrisse Annalena Benini sul Foglio del 9 maggio 2020).è sia la vecchia madre sia la giovane sposa nella riduzione scenica realizzata da Pasqual, quasi un racconto onirico in cui lei svela quel duende che alcuni napoletani hanno serbato dal viceregno spagnolo e altri hanno disperso per influssi successivi della Storia, ...