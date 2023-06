L’ex premier Abbott | “L’Australia risolse con la Marina il problema immigrati | l’Italia faccia altrettanto “

(Di sabato 24 giugno 2023) Tony, leader conservatore, è statoaustraliano dal 2013 al 2015. Di lui si ricorda soprattutto l’impegno contro l’immigrazione clandestina che raggiunse il culmine con un’operazione strategica, l’Operation Sovereign Borders. Dalle colonne de Il Giornaleprimo ministro ricorda la sua esperienza e lancia anche un monito al. “Alla fine degli anni Novanta iniziarono ad arrivare in Australia dall’Indonesia– dice – piccole imbarcazioni con migranti che volevano entrare illegalmente nella nostra nazione. Il governo ha adottato alcune misure per fermare l’immigrazione irregolare. La prima consisteva nel trasferire i migranti che arrivavano in Australia a Christmas Island oa Nauru dove furono allestiti centri di accoglienza. La seconda nell’introdurre un permesso di protezione internazionale, la ...

...'esterno che invece ha una pista concreta che porta alla... Ne è un esempio'interesse della Roma per lui. La Roma chiama ...Schalke è stato in prestito al Leeds nell'ultima stagione, in ...Tornando alla, sul piano economico non c'è partita. I ... siamo'unico campionato a non avere ancora recuperato i livelli di ...Serie A operò con successo per affondare'operazione che...7 Andiamo per esclusione: nienteLeague , perché la volontà è quella di rimanere in Italia; ...che sta monopolizzando'...INTER FAVORITA - Facendo due più due e tenendo conto del fatto che...