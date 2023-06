Marchi importanti di respiro nazionale che si sono legati all'Ischia grazie all'entusiasmo e alla passione di. Conmi sento quasi tutti i giorni, sono stato invitato alla festa svoltasi ...Notizie Calcio Napoli - Il presidente onorario del Napoli Femminile,, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale , nel corso della trasmissione 'Un Calcio alla Radio'. Queste le sue parole: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Spazio anche per il presidente onorario: 'Abbiamo scritto Anema e Core perché questa squadra l'ha dimostrato sul campo, anche in una partita difficile come quella col Tavagnacco. Il ...

Lello Carlino riceve il Leone d'Oro per l'Imprenditoria - Ildenaro.it Il Denaro

Il club di Pino Taglialatela, impegnato anche con la questione societaria, lavora a fari spenti in vista della prossima stagione ...ISCHIA (NA). Smaltita la sbornia post ritorno in Serie D, in casa Ischia Calcio si lavora alacremente per regalare un ...