Lecco | il sindaco | «Non può essere ripescato chi ha sempre perso»

(Di sabato 24 giugno 2023) Le parole di Mauro Gattinoni,di, sui problemi all’iscrizione alla Serie B dopo la vittoria dei playoff Mauro Gattinoni,di, ha parlato della situazione in Serie B. PAROLE – «Sarebbe difficile spiegare perché una squadra che ha vinto sul campo viene buttata fuori e chi invece le ha perse tutte viene riammesso. Lo capisce anche un bambino che è ingiusto. L’artefatto giuridico diventa a questo punto il latinorum dell’Azzeccagarbugli manzoniano. Noi siamo come Renzo Tramaglino,ne di buon senso che lavorano. Se qualcuno si difende dietro all’Azzeccagarbugli probabilmente è perché non ha a disposizione altri argomenti. Questa presidenza ha onorato tutti gli obblighi economici, mancava solo la firma di un soggetto terzo coinvolto il prima possibile. Il ...

Il sindaco di Lecco: "Lealtà e merito siano più forti di un cavillo" La Gazzetta dello Sport

Il caso del Lecco non è ancora stato risolto e a parlare ci ha pensato anche il sindaco della città, Mauro Gattinoni. Il primo cittadino ha voluto commentare la paradossale situazione in cui si trova ...