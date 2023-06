Lecce | uccise i due fidanzati “perché erano felici” | ergastolo per Antonio De Marco che Rinuncia al ricorso

(Di sabato 24 giugno 2023) Definitiva la sentenza die isolamento diurno per tre anni a carico dide, l’ assassino di Daniele de Santis ed Eleonora Manta ,uccisi con 79 coltellate nella loro abitazionese il 21 settembre del 2020. La difesa dell’ex studente di Scienze infermieristiche hato alin Cassazione. Gli avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario non impugnano...

