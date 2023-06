Lecce | fidanzati uccisi | il killer De Marco rinuncia al ricorso | ergastolo definitivo

Lomicidio deidi, i terrificanti bigliettini del killer - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci TI POTREBBE INTERESSAREIl duplice omicidio avvenne nella casa di via Montello, a, dove lo stesso giorno i dueerano andati a vivere insieme da soli e che per mesi avevano condiviso con De Marco. Lo studente ...Fu lo stesso De Marco poche settimane fa, in un colloquio con i due avvocati nel carcere di, a esprimere la propria contrarietà a ricorrere all'ultimo grado di giudizio. .

«Rinuncio alla Cassazione, voglio l'ergastolo»: diventa definitiva la condanna del killer dei fidanzati di Lecce Corriere della Sera

E' definitiva la condanna all'ergastolo per Antonio De Marco, il 23enne reo confesso di avere ucciso Daniele De Santis ed Eleonora Manta ...Diventa definitivo l'ergastolo per Antonio De Marco, che a Lecce il 21 settembre del 2020 uccise i fidanzati Daniele De Santis ed Eleonora Manta con 79 coltellate perché - ammise - "erano troppo felic ...