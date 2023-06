Le truppe ucraine liberano i territori vicino a Krasnohorivka | nel Donetsk

(Di sabato 24 giugno 2023) Mentre in Russia c'è una insurrezione o un principio di guerra civile, la guerra in Ucraina continua: secondo le agenzie di stampa, Kiev ha liberato ialla città di ...

Il leader ceceno e stretto alleato di Putin Ramzan Kadyrov ha inviato delleper fermare i ... Vladimir Putin non è più intoccabile Il numero in edicola: LezioniDal nostro archivio ...Nel frattempo, le autoritàriferiscono di territori persi nel 2014 già riconquistati dalledi Kiev. Sono in continuo aggiornamento le notizie che arrivano dal fronte del Donetsk, ...Lehanno riconquistato posizioni nel Donbass che erano state occupate dai russi nel 2014. Questa informazione è stata riportata da Valery Shershen, portavoce delle forze armatedel ...

Wagner: la guerra civile è iniziata. Scontri a Rostov e Voronezh. Putin: i traditori saranno puniti - Russia: danneggiate le strade a Lipetsk per bloccare l'avanzata della Wagner - Russia: danneggiate le strade a Lipetsk per bloccare l'avanzata della Wagner RaiNews

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 486, ma per la prima volta in 15 mesi i combattimenti da registrare si svolgono tutti sul territorio russo e non vedono la partecipazione delle truppe di Kiev, ...L'avanzata sembra molto più rapida del previsto (nei primi momenti si parlava di 20-24 ore necessarie per arrivare a Mosca), perché le truppe del gruppo Wagner e il leader ...