Le streghe volano ancora verso Benevento | serata culturale alla Fagianella

(Di sabato 24 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovedì 29 giugno, alle ore 20:30, si terràunadedicatamagia. Nello Spazio Cinema, sotto le stelle d’estate, verrà presentata la rivista “Lein volo”, curata dall’Archeoclub die patrocinata dFondazione Terre Magiche Sannite. Dopo i saluti del presidente della, Biagio Prisco, e del presidente della Fondazione, Carmine Ricciardi, sarà la volta di Francesco Morante a illustrare i contenuti di questa inedita ricerca che descrive il rapporto tra l’arte e la magia, nel corso dei secoli, lavoro prodotto per il lancio della prima edizione del Concorso Coreografico Internazionale “Struscio di”, in programma a ...

... qualcuno commenta: "Con il fuoco si distruggono le ribelli, lee le sante". È come se ... E mentre Zelda diventa cenere, in Italia il dopoguerra è desiderio di esistenze chesulle ...... in provincia di Lucca, e deve il suo nome alla leggenda secondo cui letenevano i loro ... Giugnano potrebbe diventare quindi ilper un turismo dell'architettura medievale nel cuore della ...Contrariamente alla cultura pop, lenon sono caricature chesulle scope, tramano il destino dell'umanità e indossano cappelli a punta. Invece sono individui che hanno una profonda ...

Le streghe volano ancora verso Benevento: serata culturale alla ... anteprima24.it

Attorno alla notte di San Giovanni ruotano antiche leggende e usanze, tra sacro e profano, legate anche alle controverse strege ...Si riaccendono i motori e si riparte alla grande con l’attesissimo evento “LE STREGHE AL VOLANTE”, manifestazione nazionale ASI valida per il Trofeo Marco Polo, giunta alla 12^ edizione, organizzata d ...