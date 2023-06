(Di sabato 24 giugno 2023) La situazione inè grave, gravissima. Inutile addolcire la pillola: non si tratta di semplice insubordinazione, è in atto un golpe ordito dalla milizia privata Wagner e dal suo capo carismatico Yevgeny Prigozhin contro i vertici delle forze armate russe. Niente di meno, forse qualcosa in più. All'orizzonte, infatti, ci sono tutti i segnali di una guerra civile imminente, specie dopo che il Cremlino ha inviato i ceceni a Rostov sul Don, dove sono asserragliati i Wagner, con l'intenzione di «strappare il cuore a Prigozhin», come ha riferito lo stesso comandante ceceno Ramzan Kadyrov. Vale la pena ribadirlo: il Cremlino non ha inviato le truppe regolari ma piuttosto un altro gruppo di paramilitari teoricamente fedeli a Putin (ma lo era anche Prigozhin fino a pochi mesi fa). Il che potrebbe anche significare che le stesse forze armate russe sono divise e incerte sul ...

Le mille incognite del tentato colpo di stato militare in Russia

