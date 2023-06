Le destre si azzuffano e il conto lo pagano gli alluvionati dell’Emilia-Romagna

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 24 giugno 2023) Stai a vedere che la guerra interna al Centrodestra alla fine rischiano di scontarla soprattutto gli. Già perché a dispetto di annunci roboanti e promesse di aiuti faraonici, a più di un mese dalla devastante calamità che ha messo in ginocchio la regione guidata dal dem Stefano Bonaccini, le risorse per la messa in sicurezza e per la ricostruzione sono ferme al palo perché ostaggio del Commissario straordinario che non è stato ancora scelto. Anche sull’alluvione in Emilia-Salvini e Meloni litigano Che Matteo Salvini e Giorgia Meloni litighino su tutto, è storia. Così non sorprende che sul nome di chi dovrebbe occuparsi di gestire la situazione in Emiliasi stia consumando l’ennesimo braccio di ferro tra due leader che in pubblico si mostrano sorridenti ma ...