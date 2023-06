Le contraddizioni del 2022 | più lavoro e più povertà Le ragioni del paradosso

Leggi su quifinanza

(Di sabato 24 giugno 2023) Italia delle: la crescita economica più lenta ma ancora brillante ha mantenuto l’occupazione su livelli piuttosto elevati ed è cresciuto anche il reddito delle famiglie, ma l’elevata inflazione ha provocato un crollo del potere d’acquisto, rendendo le famiglie più povere. Ne consegue che 1 individuo su 4 è a rischio, una percentuale ancora molto alta rispetto al resto d’Europa. E’ la fotografia scattata dall’Istat in un report sul raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Crescita e miglioramento mercatoNel, la ripresa dell’attività economica è rallentata, con un PIL in volume (+3,7%), pro capite (+4,0%) e per occupato (+1,9%) inferiori a quelli del 2021. Nonostante questo, c’è stata un’importante ripresa del mercato delitaliano. Il tasso di ...