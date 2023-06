Un fratello di Leoluca, Calogero Bagarella, fu ucciso nella strage di viale" 1969 - il cui ... attraverso lo specchietto retrovisore, l'agente vide glidi quell'uomo e guardandolo bene si ...Milinkovic è un'idea sempre viva, mentre si è fatta largo nelle ultime ore proprio l'ipotesi di puntare sul numero 32 dellaper il ruolo di regista.I Magpies, dopo aver chiuso per Tonali, hanno messo glisu Federico Chiesa, attaccante della ... I bianconeri hanno pronta un'offerta di 6 milioni per il giocatore e 25 per la. Lotito chiede ...

Lazio, occhi su un giovane terzino dell'AZ Alkmaar Calciomercato.com

Nuove trattative con Setti un anno dopo l’operazione Cancellieri-Casale: in ballo 10 milioni per il jolly offensivo ...La Lazio su Lucas Torreira in maniera sempre più pressante e insistente. Si discute con il Galatasaray sulla formula.