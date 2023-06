Lazio | il Sassuolo frena sulla cessione di Berardi Carnevali | 'Nessuno si è fatto avanti Vorremmo che restasse'

... "Nessuno si è fatto avanti, non ho sentito néné Fiorentina. Non abbiamo cambiato idea: ... Ilmantiene ben delineata la propria identità". L'affare più grosso di questo mercato verrà ...... il Napoli cerca anche un vice di Lobotka e ha chiesto informazioni per Maxime Lopez del... piace anche alladi Sarri.2023 - 06 - 23 16:14:20, contatti con Zaha Nome nuovo per l'attacco della. Secondo ... 2023 - 06 - 23 15:22:41 Roma, continuano i contatti con ilper Missori e Volpato Continuano i ...

Nessuno si è fatto avanti, non ho sentito né Lazio, né Fiorentina. Non abbiamo cambiato idea: vorremmo che lui sia la nostra bandiera e lo sa benissimo. In questo momento non c’è nulla e non ci ...Il Sassuolo attende la decisione di Frattesi per quale sarà la sua squadra futura, intanto pensa a chi raccoglierà l'eredità.