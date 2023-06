Lazio | ag Milinkovic | «Abbiamo tante opzioni | sull’Arabia…»

(Di sabato 24 giugno 2023) Le parole di Mateja Kezman, agente di Sergej-Savic, sul futuro del centrocampista serbo dellaMateja Kezman, agente di Sergej-Savic, ha parlato a El Balad del futuro del centrocampista serbo di proprietà della. LE PAROLE – «PerSavic ci sono state molte manifestazioni d’interesse dall’Arabia, ma al momentoaltresul tavolo. Se questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

...di quello che era un appuntamento in vista della prossima stagione Le strade tra Juventus e... vale a dire riuscire a prendere ad un solo anno dalla naturale scadenza del suo contratto...... Adrien Rabiot e Sergej- Savic . Per il francese c'è una situazione di stallo sul fronte della permanenza, per il serbo su quello della scelta di cambiare club dopo otto anni di. LA ......il sogno di Inzaghi è quello di traghettare all'INTER i giocatori avuti alla, ho letto di un possibile scambio Zanotti (anche lui azzurro) con Lazzari, della richiesta di prendere- ...

CdS - Milinkovic-Savic deciso a lasciare la Lazio: l'Inter ha in uscita Brozovic ed è in corsa Fcinternews.it

Causio sicuro: «Milinkovic è completo, magari lo prendesse la Juve». Le parole sul centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic è tornato fortemente in orbita Juve in chiave mercato come possibile colp ...Accordo Juventus-Lazio saltato: manca solamente l'ufficialità. Non parliamo di mercato, ma di quello che era un appuntamento in vista della prossima stagione ...