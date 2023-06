Latte nella moka | cosa succede se utilizzate così la caffettiera!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 24 giugno 2023) Provate a fare questo esperimento: versate! Non strabuzzate gli occhi, avete letto bene. Il caffè è uno dei piaceri della tavola, soprattutto qui, nel Bel Paese, dove rappresenta un’istituzione di convivialità.rebbe se per una volta provassimo a riempire la caldaia dellacon un ingrediente diverso dall’acqua? Potremmo forse ottenere un fantastico cappuccino, con tanto di schiumetta densa, morbida e leggera? Che ne dite di cercare di capirci qualin più? Curiose? Iniziamo!: ottima o pessima idea? Laè una presenza fissa nelle case italiane dal 1933, ossia da quando Bialetti, e per la precisione Alfonso, ha inventato questo strumento ...