L’Atletico Madrid offrirà meno di 20 milioni per Amrabat Mundo Deportivo

(Di sabato 24 giugno 2023)di 20per, scrive ilè un giocatore forte, che in più occasioni, sotto la guida di Italiano, ha saputo stupire e sorprendere. Tra il grande percorso del Marocco durante il Mondiale 2022 e le finali disputate con la Fiorentina, ingiustamente perse, il giocatore ha convinto molti del suo talento. Tuttavia, ora è la Viola che ha fissato il prezzo del giocatore e aspetta una risposta. Come spiega, il club più interessato e l’unico disposto a spendere, sarebbe. “La richiesta di Rocco Commisso, presidente dei Viola, inizialmente stimata in 30di ...

Ore 11:45 - Kondogbia vuole solo'Olympique de Marseille Secondo Fabrizio Romano, il club francese e il giocatore dell'avrebbero trovato'accordo. Ora spetta all'continuare ...... reduce da una buona stagione all', non è ... Ma in questo caso la Roma, dove'ex Sassuolo è cresciuto calcisticamente, ......da parte dell'nonostante il recente rinnovo di contratto firmato. Sull'ex Juventus c'è forte interesse anche dall'Arabia Saudita, ma preferirebbe rimanere in Europa e il feeling con'...