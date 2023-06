Latini Coop | “Inflazione pesa ma cerchiamo di aiutare famiglie in difficoltà”

Leggi su italiasera

(Di sabato 24 giugno 2023) (Adnkronos) – “Da quasi due anni l’rappresenta per leitaliane un enorme problema per l’accessibilità a prodotti alimentari di qualità. L’impennata del prezzo dei beni energetici si è conseguentemente riflessa su quello dei beni alimentari, che in molti casi è cresciuto in modo importante. Noi diabbiamo a lungo cercato di contenere il più possibile l’incremento di costo, ma purtroppo l’è divenuta talmente alta che è stato necessario anche per noi operare qualche rincaro”. Così Maura, neoeletta presidente diItalia, a margine del talk ‘Quale futuro per il cibo’, che ha promosso il dibattito sui temi che orbitano attorno all’accessibilità al cibo ed alla sostenibilità della sua produzione. Svoltosi all’interno dell’Assemblea generale ...