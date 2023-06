Meno di un'ora dopo l'annuncio del dietrofront di Prigozhin, la facciata dell 'di- lo stadio che ha ospitato alcune partite del campionato mondiale di calcio 2018 - si è illuminata in modo da essere visibile anche a lunga distanza. Significativa la scritta che ..."Siamo al quartier generale, sono le 07:30" (6.30 in Italia ndr), ha detto Yevgueni Prigojine in un video trasmesso su Telegram, "i siti militari disono sotto controllo, compreso l'aeroporto",...sul Don, "il lavoro degli organi di governo civili e militari è stato di fatto bloccato", ha aggiunto Putin. .

L'Arena di Rostov si illumina: siamo tutti un unico popolo TGLA7

Meno di un'ora dopo l'annuncio del dietrofront di Prigozhin, la facciata dell 'Arena di Rostov - lo stadio che ha ospitato alcune partite del campionato mondiale di calcio 2018 - si è illuminata in ...