L’appello di Rosa Chemical | “Ridatemi Tinder | avevo pure l’abbonamento ‘Premium’ Io voglio fare sesso con le persone normali | non con i vip”

(Di sabato 24 giugno 2023) “Mi hanno bannato da, pensavano che qualcuno si volesse appropriare della mia identità: ma sono io!”. È tra il surreale e l’ironico il racconto di, che si è visto bannare il profilo dalla più celebre app di incontri e ora, tramite Vanity Fair, lancia un appello affinché gli venga restituito. Ma nella lunga intervista al settimanale c’è molto di più: dai pregiudizi al rapporto complesso col padre (recuperati col tempo: i suoi genitori si sono separati quando lui aveva solo quattro anni), dalle notti a dormire per strada (quando a 16 anni faceva il writer: “Ho pubblicato anche un video in cui mi drogavo e poi andavo a vandalizzare”, rivela parlando di quella volta che la Polizia andò a prenderlo a casa alle sei del mattino), dal(“tanto”) all’indimenticabile bacio ...

'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Magistrati. Alessandro Nencini (presidente della Corte didi ... Procura della Repubblica di Firenze),Selvarolo (magistrata, ...... "Ne approfitto per fare un: mi hanno bannato perché pensavano che qualcuno si volesse appropriare dell'identità diChemical. Ma sono io! Avevo anche'abbonamento Premium... E la cosa ...a Tinder 'Purtroppo no, non ci sono su Tinder - ha raccontatoChemical - . Anzi ne approfitto per fare un: mi hanno bannato da Tinder perché pensavano che qualcuno si volesse ...