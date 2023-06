Landini contro il governo | ' Sciopero generale? Diano risposte o non ci fermeremo'

(Di sabato 24 giugno 2023) Gli scioperi generali 'non si minacciano' ma 'se ilnon ci ascolta, si proclamano quando è necessario, se non ci sono'. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio, dal corteo ...

: 'Non abbiamo pregiudiziali, questo governo sì' All'evento sono arrivati anche la segretaria dem Elly Schlein e il presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini. 'La piazza è ...Il segretario della Cgil Maurizioè stato alla testa del corteo diretto a Piazza del Popolo ... Non siamotanto per esserema chiediamo di cambiare le politiche per dare risposte a ...... oggi la manifestazione con il sindacato di Corso Italia e una rete di associazioni laichei ... Che nel partito Democratico vi siano posizioni anche molto diverse da quelle diè un dato ...

Il leader della Cgil, Maurizio Landini, dal corteo della manifestazione sulla sanità e sulla sicurezza sul lavoro a Roma. "Vedremo - ha aggiunto -, non abbiamo alcuna intenzione di fermarci finché non ...La Cgil annuncia battaglia contro il ministro della Salute Orazio Schillaci: dopo il suo incontro con il ministro della Salute, Maurizio Landini ribadisce l’imminente manifestazione di Roma. Già ieri ...