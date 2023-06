Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio, dal palco della manifestazione per la salute e la sanità insieme alle associazioni, rivolgendosi al. Collettiva... alle liste d'attesa infinite, alla precarietà', ha rivendicato, parlando di una ' piazza ... E ancora, sul tema Mes, che agita il(e divide pure le opposizioni): 'Il sindacato da tempi ...Se l'astensione è così alta come ricordato daè anche perché partiti come il Pd per anni ... Troppo comodo schierarsi per l'agenda Draghi quando si sta ale sfilare con la Cgil quando si ...

Landini al Governo: "È il momento di cambiare strada" La7

AGI/Vista - "Per noi questa giornata è l'inizio di una mobilitazione, di una battaglia perché vogliamo portare a casa risultati. Abbiamo detto che è ora di cambiare strada: può essere il nostro slogan ...PESCARA “Sono d’accordo con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Da vent’anni si taglia la sanità pubblica e si usano le risorse pubbliche per foraggiare la sanità privata. Per amore d ...